Imola, regalo sospeso: nuovo successo per “La Cicogna” in favore dei bambini dell’ospedale

Anche questo Natale si è acceso di gentilezza grazie all’iniziativa “#regalosospeso – Un gioco per un Sorriso”, promossa dallo storico negozio di giocattoli imolese La Cicogna e resa possibile dalla straordinaria generosità dei suoi clienti. Un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un abbraccio collettivo per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e Nido e per quelli seguiti dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda USL di Imola.

Questa mattina, 24 dicembre, Mauro e Silvana, titolari de La Cicogna, hanno consegnato in Direzione Generale i tanti doni raccolti nelle ultime settimane: giochi, pupazzi, libri e costruzioni che porteranno un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti proprio nei giorni più speciali dell’anno.

“Ogni anno ci emoziona vedere quante persone scelgono di partecipare al regalo sospeso – racconta Mauro Mingazzini - i nostri clienti acquistano un gioco pensando a un bambino che non conoscono, ma che in quel momento ha bisogno di un sorriso. È un gesto che unisce la città e che ci ricorda quanto la solidarietà possa essere concreta e luminosa”.

Alla consegna erano presenti il Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Imola, dottor Paolo Tarlazzi, insieme ai professionisti.

“Questi doni sono molto più di un regalo: sono un messaggio di vicinanza e di cura da parte della comunità – sottolinea il dottor Tarlazzi –. Ogni bambino che oggi riceverà un gioco sentirà che fuori dall’ospedale c’è un territorio che pensa a lui e alla sua famiglia. Ringrazio La Cicogna e tutti i cittadini che hanno partecipato: la loro generosità rende più caldo il Natale dei nostri piccoli pazienti e di chi si prende cura di loro ogni giorno”.

I professionisti hanno espresso gratitudine e commozione: “Vedere gli occhi dei bambini illuminarsi quando ricevono un dono è un momento che scalda il cuore. Per loro significa normalità, sorpresa, festa. Per noi è un incoraggiamento prezioso, che ci ricorda che la comunità è al nostro fianco”.

L’Azienda USL di Imola in una nota ringrazia di cuore La Cicogna e tutti i donatori che hanno scelto di partecipare al #regalosospeso – Un gioco per un Sorriso: Greta e Matilde, Cristina, Sonia, Tiziana, Mario, Mariarosa, Sofia, Tobia, Luca, Pietro e Nilde, Allegra, Martina e Lorenzo, Davida, Arianna e Leonardo, Beatrice-Pietro-Giulia, Giovanni-Cecilia-Federico-Anna Giulia, Elettra e genitori, Francesca e Veronica, Diego, Lavinia, Giorgia e Jacopo, Jessica e Nicola, Argentina, Patrik, Luca e Nico, Perla, Nicolò e Lella, Vittoria e Micol, Mario e Barbara, Tommaso, Elena, Felice, Matteo e Alice, Benedetta e Maddalena.