Imola, reddito di cittadinanza: scoperti 10 furbetti

La misura di sostegno è in esaurimento per decisione del governo, ma la Guardia di finanza continua a trovare e denunciare persone che hanno beneficiato indebitamente del reddito di cittadinanza anche sul territorio imolese. I militari del Comando provinciale di Bologna, nell’ambito delle attività di polizia economico finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, in sinergia e collaborazione con l’Inps, hanno individuato nell’intera provincia di Bologna 40 soggetti che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 430 mila euro, le attività condotte dalle Fiamme gialle hanno consentito di bloccare l’ulteriore erogazione di integrazioni al reddito riconducibili alla medesima misura, per circa 91mila euro.

Nell’Imolese

Di questi, 10 risiedono nel circondario imolese e l’ammontare accertato di fondi relativo a queste dieci posizioni era di 130mila euro, di cui 127mila già incassati. Sempre nel territorio imolese nel 2022 i casi in cui era stato indebitamente percepito il reddito di cittadinanza sul nostro territorio erano stati 24. In quel caso l’ammontare del bonus era di 229mila euro di cui 138mila già incassati. Per le quote incassate in tutti i casi sarà l’Inps a procedere per richiedere la sostituzione.

