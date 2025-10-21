Imola, presidio alla Tracmec a Mordano mercoledì 22 ottobre

Mercoledì 22 ottobre, dalle ore 14 alle 18, si terrà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Tracmec, con assemblea pubblica aperta a tutte e tutti, davanti ai cancelli dello stabilimento di Mordano. Lo annuncia la Cgil in una nota. “Un’iniziativa di mobilitazione che si svolgerà in contemporanea con il tavolo istituzionale convocato lo stesso giorno, alla presenza della Regione Emilia-Romagna, della Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Mordano e delle organizzazioni sindacali. Il presidio arriva dopo la grave decisione dell’azienda di avviare una nuova procedura di licenziamento collettivo per i 30 lavoratori rimasti, ignorando gli accordi sottoscritti a maggio e tradendo gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori e delle istituzioni. Chiediamo con forza il ritiro immediato della procedura di licenziamento e invitiamo cittadini, istituzioni e forze politiche a sostenere questa battaglia, affinché l’azienda rispetti quanto concordato e venga garantita la tutela del lavoro e della dignità delle persone coinvolte”.