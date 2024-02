Imola. Premio agli studenti che hanno raccolto i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

IMOLA. Sono oltre 2.800 i chili di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) raccolti in 7 scuole secondarie di primo grado e nelle piazze cittadine di Bologna, Imola e Modena. Lo segnala Hera a proposito dell’iniziativa “Riciclare i Raee è una bella storia!”, promossa dall’utility e dal Consorzio Erion Weee coinvolgendo quasi 2.200 studenti in una “gara” del riciclo, con lo scopo di sensibilizzarli ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare. Venerdì 23 febbraio, a conclusione della campagna, Erion Weee e Hera hanno premiato gli istituti più virtuosi erogando buoni per un totale di 4.900 euro, destinati all’acquisto di materiale scolastico. Sul podio, al primo e al secondo posto, figurano le scuole Guinizzelli e Gandino di Bologna. Nella top ten ci sono anche le scuole Guercino e Montalcini di Bologna, oltre all’istituto Innocenzo di Imola.

«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con questa campagna, perché abbiamo contribuito ad incrementare la conoscenza dei raee e a trasformarla in azione concreta, soprattutto da parte delle nuove generazioni», spiega Giorgio Arienti, direttore generale di Erion Weee, mentre Giulio Renato, direttore centrale Servizi Ambientali e Flotte di Hera, aggiunge che «i risultati della raccolta ci hanno positivamente sorpreso».