Imola, piscina Ortignola, Deai all’attacco della Geimsdue

La Deai, gestrice della piscina Ortignola guidata da Paola Lanzon, già da tempo ai ferri corti con la società omonima titolare dell’impianto, torna alla carica. L’attacco è, ancora una volta, frontale. «Fondi pubblici per finanziare l’acquisizione del controllo di Ortignola da parte del gestore dell’impianto concorrente? Nell’ambito di un procedimento tra Deai e Ortignola, pendente innanzi al Tribunale di Bologna, è emerso un fatto che getta ombre sulla trasparenza nella gestione di fondi pubblici nel territorio imolese» è quanto scrive la stessa Deiai in una nota inviata ai giornali locali. Nella stessa fa sapere che proprio ieri, con una comunicazione ufficiale indirizzata anche al Comune di Imola e ad Area Blu, il legale di Deai srl ha contestato alcuni elementi: «In data 6 luglio 2023 Geimsdue (la società che gestisce la piscina comunale al PalaRuggi, ndr) versava sul conto corrente di Geims un importo di 500.000 euro a titolo di “finanziamento socio”, pur non comparendo formalmente tra i suoi soci. In data 7 luglio 2023 veniva addebitato sullo stesso conto corrente l’assegno bancario di 620.000 euro emesso a favore di Cims per l’acquisizione delle quote di Ortignola srl. Tale “finanziamento socio” non risulta iscritto né nel bilancio di Geimsdue né in quello di Geims, come emerge dalla documentazione depositata presso la Camera di Commercio - sostiene la Deai srl nella nota -. Sembrerebbe quindi che senza il finanziamento di Geimsdue, Geims non avrebbe avuto la disponibilità liquida per l’addebito del detto assegno. La segnalazione di tali circostanze è stata ritenuta doverosa in quanto Geimsdue risulta beneficiaria di risorse pubbliche erogate dal Comune di Imola per il tramite di Area Blu». Così scrivendo, Deiai, sostiene di limitarsi «a dare atto dell’avvenuta trasmissione di una segnalazione formale alle autorità competenti, fondata su documenti ufficiali e atti già sottoposti al vaglio della magistratura. Ogni valutazione sotto il profilo amministrativo, contabile o penale spetterà esclusivamente alle autorità competenti». Contattata in merito, l’amministrazione ieri ha preferito non rispondere. Sempre ieri, nonostante i tentativi, non è invece stato possibile contattare direttamente il rappresentante di Geimsdue.