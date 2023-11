Imola, Piratello: manutenzioni in corso ma c’è ancora tanto da fare

Il grosso delle presenze è previsto per oggi, giorno dedicato ai defunti. Fino a ieri l’afflusso al cimitero del Piratello è stato moderato, rispetto anche solo a qualche anno fa. Chi ha fatto visita ai propri cari in questi giorni si sarà trovato anche a dover passare fra cantieri e transenne in particolare nella parte storica, dove per anni diversi portici sono stati anche interdetti al passaggio perché pericolanti. In vista delle celebrazioni di questi giorni Area Blu ha effettuato diversi controlli sulla sicurezza e l’accessibilità.

Questa amministrazione comunale, però, negli ultimi tre anni ha mantenuto l’attenzione su tutti i cimiteri di Imola e frazioni (dove sono stati spesi complessivamente 450mila euro negli ultimi anni) e per il Piratello ha in serbo ha nuovi interventi cospicui.

Servizio completo sul Corriere Romagna in edicola