Imola, personale ospedaliero insufficiente, malori tra gli operatori per lo stress e i turni massacranti. La Fials proclama lo stato di agitazione

Organici insufficienti che si ripercuotono sui servizi e i turni, tra riposi saltati e ferie arretrate. Al punto che ci sarebbero stati casi di malori tra gli operatori sanitari per lo stress e la fatica accumulata in corsia. E’ la situazione denunciata dal sindacato Fials, prima sigla in fatto di rappresentanza dei dipendenti all’Ausl di Imola, che ha dichiarato ufficialmente lo stato di agitazione. L’organizzazione segnala infatti una «grave carenza di personale infermieristico e tecnico addetto all’assistenza dei cittadini imolesi» descrivendo il “Santa Maria della Scaletta” come un «ospedale al collasso»..