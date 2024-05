Imola, per l’ex ristorante sotto il portico c’è un accordo con lo chef Max Mascia

Questi quattro anni sono stati importanti per la Fondazione anche dal punto di vista immobiliare. A cominciare dal completamento della ristrutturazione della sede: palazzo Sersanti. «Le sale del Circolo rinnovate ora sono a disposizione gratuita della comunità per iniziative non commerciali e coerenti con le nostre attività, così come resta a disposizione il centro Gianni Isola - dice Ortolani -. Siamo molto soddisfatti dell’investimento fatto per ricavare gli spazi della nuova Galleria d’arte per le mostre temporanee. Anche per gli spazi sotto al portico già a uso ristorativo in passato siamo riusciti a trovare un accordo. La firma non c’è ancora ma il processo ormai è irreversibile e lo firmerà il prossimo cda: gli spazi andranno allo chef Max Mascia per un nuovo progetto legato al food che saprà valorizzare al meglio la piazza Matteotti». Sul progetto, autonomo dallo storico ristorante due stelle San Domenico, lo chef preferisce aspettare la formalizzazione del contratto per svelare i dettagli. Sempre sul fronte immobiliare è stata completata la ristrutturazione di Palazzo Dal Pero con due nuove sale a disposizione del corso di meccatronica dell’università; è stata venduta la bellissima villa Bubani in via Venturini, e al contempo acquistato il terzo blocco del complesso storico dove ha sede la Camera di commercio in viale Rivalta. «Qui ci sono tre sale con capienza 100, 40 e altri 40 posti, pronte all’uso - spiega il presidente uscente -. Uno spazio che si colloca in maniera strategica rispetto al resto degli spazi in centro che costituiscono la cittadella universitaria. Dialogheremo con l’università per deciderne la destinazione sempre in ambito formativo, mentre sempre da Unibo ci è arrivata notizia che fra un paio di giorni dovrebbe essere licenziato il bando per i lavori ai padiglioni dell’Osservanza di sua competenza che ci auguriamo siano pronti nell’arco di due o tre anni». l.g.