Imola, pedalata alla scoperta dei graffiti e delle opere di street art

Sabato, alle 15, partirà dall’area lungofiume ex Riverside “Graffiti bike”, la pedalata alla scoperta dei graffiti di Imola. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la mobilità ciclabile come mezzo per scoprire le opere di street art realizzate dal 2007 ad oggi nell’ambito di manifestazioni e progetti artistici. Artisti quali Blu, Kobra, Bordalo, Zedz, Mr. Woodland, Yopoz, Collettivo FX, Vesod, Macs, Fabio Petani, Artez, Andrea Casciu, NemO’s e tanti altri sono stati chiamati a operare per la rigenerazione urbana di quartieri, sottopassaggi, cabine elettriche, scuole e l’autodromo, generando negli anni un patrimonio artistico di grande rilievo.

La pedalata, sviluppata sui percorsi ciclopedonali cittadini e adatta a tutta la cittadinanza con partenza dall’area lungofiume e con tappa all’autodromo, si svilupperà tra il polo scolastico di via Guicciardini, il centro storico, l’area della stazione fino a raggiungere il quartiere Marconi.

Qui farà tappa alle 16.30 con l’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale N8, che collega il quartiere Marconi con l’area a fianco della piscina Ortignola, per poi terminare nel nuovo parco di Pontesanto, dove alle 17 ci sarà l’inaugurazione del nuovo sottopasso ciclopedonale e del parco stesso con la presenza della Banda di Imola.

«“Graffiti bike, percorso ciclo-culturale alla scoperta dei graffiti cittadini, nasce con il duplice obiettivo di conoscere il patrimonio artistico pubblico realizzato in questi anni e insieme ad esso conoscere la rete ciclabile cittadina - dicono il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca Elisa Spada -. In questa occasione diventa anche occasione per inaugurare, valorizzandoli, i due sottopassi ciclopedonali realizzati negli ultimi anni che hanno cambiato in modo significativo il modo di spostarsi in città».