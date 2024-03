Imola. Patto fra Hera e Panasonic per i contatori smart

IMOLA. Un contatore di ultima generazione, capace di resistere ai terremoti e già compatibile per le miscele di green gas come l’idrogeno e il biometano. Tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia ne sono stati installati già 250.000, 31.000 solo a Imola ed Hera progetta di installarne altri 9.500 entro il 2027 grazie alla collaborazione con Panasonic Industry, rinnovata con un recente accordo commerciale proprio per espandere la diffusione dell’innovativo contatore NexMeter nel mercato italiano della distribuzione gas. La collaborazione con Panasonic risale già al 2019, quando il Gruppo Hera ha lanciato il proprio smart meter gas 4.0, dotato di funzioni avanzate di sicurezza e riduzione delle dispersioni, successivamente evolutosi nel tempo: dal 2021 è realizzato con componenti in plastica riciclata e ha ottenuto il “bollino” di compatibilità per le miscele di green gas come l’idrogeno e il biometano. Le funzionalità aggiuntive di NexMeter nella ricerca perdite hanno anche reso possibile intervenire con successo in situazioni potenzialmente critiche, evitando rischi anche gravi per persone e cose. Inoltre, il Gruppo Hera ha già attivato da due anni in provincia di Modena la prima sperimentazione italiana di immissione di una miscela di metano e idrogeno nella rete di distribuzione gas cittadina. “NexMeter ha già dato prova della sua alta affidabilità in termini di prevenzione e riduzione di incidenti e anomalie, in situazioni di sisma, in caso di pericolose perdite di gas o di piccole fughe continuative”, spiega Alessandro Baroncini, direttore Centrale Reti del Gruppo Hera. “Questa partnership rappresenta non solo una collaborazione che mette a disposizione il know-how e la tecnologia sviluppati in Giappone per migliorare la sicurezza degli impianti gas in Italia ed Europa, ma segna anche un passo significativo nel nostro impegno per l’innovazione. L’accordo con il Gruppo Hera apre a nuove possibilità di presentare NexMeter ad altri fornitori di servizi di pubblica utilità, rivoluzionando le infrastrutture di distribuzione del gas con una tecnologia di misurazione avanzata”, sottolinea Johannes Spatz, presidente di Panasonic Industry Europe.