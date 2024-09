Imola, Panieri e Castellari agli studenti: “Siete il futuro della nostra comunità”

Circa 12.000 studentesse imolesi e studenti sono tornati in classe per l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Il sindaco Marco Panieri, insieme al vice sindaco e assessore alla Scuola Fabrizio Castellari, come da tradizione, ha portato alle studentesse e agli studenti, ai docenti e al personale simbolicamente il saluto e il migliore augurio per il nuovo anno a nome di tutta la città, andando in visita all’Istituto Comprensivo 2 in via Cavour (Secondaria di primo grado Innocenzo, Primaria Carducci e Infanzia Statale Carducci), al Liceo Scientifico Valeriani in via Gucciardini e al Ciofs-FP Emilia Romagna ETS in via Pirandello.

“Il primo giorno di scuola è sempre emozionante per tutti - hanno detto Panieri e Castellari - per i più piccoli, per le studentesse e gli studenti, per i docenti e il personale ATA, per le famiglie ed è sempre un grande piacere andarli a salutare, trascorrendo insieme a loro qualche momento. Non c’è giorno che porti speranza come questo. Un pensiero speciale a quanti hanno iniziato oggi un nuovo percorso. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una palestra di vita, dove crescere e formarsi. Imola conta sul vostro impegno e sulla vostra passione, perché siete il futuro della nostra comunità. Buon anno scolastico a tutti.”