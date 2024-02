Imola. Oltre 300 firme per chiedere al sindaco la registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali

IMOLA. Fabio Ehrenhofer e Luigi Minoccari, membri del partito +Europa, sono stati accolti in Municipio dal Sindaco Marco Panieri e dall’Assessora alle pari opportunità Elisa Spada, ai quali hanno consegnato le oltre 300 firme di cittadini imolesi che hanno raccolto a sostegno della mozione “Caro Sindaco trascrivi”, promossa a livello nazionale da +Europa e Radicali Italiani. «Con grande soddisfazione abbiamo presentato al Sindaco le oltre 300 firme raccolte per chiedergli di procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali, indicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino - afferma Fabio Ehrenhofer, imolese membro del consiglio direttivo di +Europa Bologna, che continua - Da aprile abbiamo avviato un’interlocuzione con i gruppi consigliari per una mozione sul tema e in questi mesi ci siamo interfacciati con il Sindaco per quanto riguardava la trascrizione delle coppie. Abbiamo concordato sulla necessità di porre al centro la tutela del minore. L’incontro di oggi è una tappa di un percorso condiviso per arrivare, poi, alla scrittura di una mozione condivisa con i gruppi consigliari della maggioranza sul tema.»

«Per molti di noi, questa è stata la prima esperienza diretta con la politica di Imola e abbiamo deciso di focalizzarci sui diritti civili - afferma Luigi Minoccari - Siamo dell’opinione che, per quanto riguarda i diritti e le libertà, sia necessario fare ulteriori passi avanti. Abbiamo sollecitato il Sindaco a proteggere i diritti di ogni bambino, registrando legalmente entrambi i genitori, indipendentemente dal loro genere. È fondamentale che i figli delle coppie arcobaleno vengano trattati allo stesso modo degli altri bambini. Non possiamo accettare che Imola sia percepita dai giovani come una città vecchia e poco progressista dalla quale bisogna allontanarsi; è nostro dovere dimostrare che questa idea è errata.»

«Il Sindaco Marco Panieri e l’Assessora Elisa Spada», spiega in una nota +Europa, «ci hanno ringraziato per il loro attivismo e nella richiesta specifica ci hanno informato che il Comune ha già provveduto, nei due casi che si sono presentati, nel rispetto della normativa e in linea con il principio di tutela del minore, alla trascrizione dell’atto di nascita di figli di due coppie omogenitoriali».

«È stata l’occasione per confrontarci e condividere anche altre tematiche, a partire dall’ambiente e dalle politiche scolastiche, considerando le numerose idee che i due rappresentanti hanno portato per la città e come amministratori siamo felici che si sia aperto questo canale di dialogo. Sulle trascrizioni il Comune ha semplicemente fatto quanto necessario per garantire la massima tutela ai minori coinvolti e al di là dell’ideologia riteniamo sia stata fatta un’analisi seria, anche dal punto di vista normativo, sui casi che abbiamo registrato – spiegano il Sindaco Marco Panieri e l’Assessora Elisa Spada – Una città più attenta ai giovani, inclusiva e aperta, in cui ciascuno si senta accolto nel rispetto reciproco è ciò che desideriamo e per cui ci impegniamo. A partire dagli eventi, da nuovi locali, dalla rigenerazione di spazi come l’Osservanza con l’università e dal ruolo sempre più consolidato e attivo della nostra biblioteca comunale, ma anche con il fare rete fra le realtà giovanili, le associazioni e il dare occasioni a loro per esprimersi con iniziative per confrontarsi sull’attualità e condividere idee: sono tutti elementi per noi fondamentali e da coltivare insieme. Qualsiasi collaborazione o disponibilità da questo punto di vista merita di essere approfondita e saremo felici di farlo nei prossimi mesi.»