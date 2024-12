Oltre 1400 partecipanti iscritti hanno partecipato alla Camminata di Santo Stefano organizzata dal Atletica Sacmi Imola e Comune. Sono partiti in corteo con il cappello da Babbo Natale per sfilare sotto l’orologio poi in via Mazzini, viale Dante per poi affrontare il circuito. Un’occasione bella e partecipata da sempre più imolesi che colgono l’occasione per farsi gli auguri. L’incasso delle iscrizioni di 4000 euro sarà diviso fra NonSprechi e Auser. (foto mmph)