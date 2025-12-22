Imola, nuovi dossi e Zona 30 intorno al polo sportivo e sociale di Toscanella

Più sicurezza sulle strade attorno al polo socio-sportivo-scolastico di Toscanella. L’amministrazione comunale di Dozza ha completato in questi giorni l’intervento di fornitura ed installazione dei nuovi dossi rallentatori in gomma, di altezza pari a 5 centimetri, sistemati in sette postazioni nei pressi dell’area sempre più frequentata della frazione di Toscanella. Dall’amministrazione arriva, inoltre, il contestuale annuncio dell’ampliamento della Zona 30 per quanto riguarda via Poggiaccio, dall’incrocio con via Resistenza a quello con via Longo. L’importo dell’affidamento supera i 7mila euro, iva esclusa. Nel dettaglio, i sette rallentatori sono stati posizionati nei pressi dei civici numero 41/43/51/53 di via Nuovo Sabbioso, 12/30 di via Pietro Nenni e 46/119/121 di via Poggiaccio. «Si tratta di un’area di Toscanella dalla forte attrattività anche alla luce degli importanti investimenti fatti per dare un nuovo corso al centro sportivo e all’ex bocciodromo spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Strutture che, proprio in virtù della loro riqualificazione che ne aumenta sensibilmente l’appeal, calamiteranno nella zona sempre più frequentatori. A queste condizioni, quindi, l’attenzione sulla sicurezza stradale dev’essere massima. Non escludiamo, in un prossimo futuro e dopo specifico monitoraggio del quadro, di estendere ad altre strade limitrofe le disposizioni da Zona 30».