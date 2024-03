Imola, “Non si butta via niente”: recuperati 31.800 chili di generi alimentari

Dall'inizio del progetto a oggi, sono stati recuperati circa 31.800 chilogrammi di prodotti alimentari ancora utili per un valore economico corrispondente a oltre 200.000 euro che sono stati donati agli enti no profit che sul territorio imolese si occupano di assistenza alle persone in difficoltà. Un s’bota veja gnet – non si butta via niente è il progetto per la prevenzione degli sprechi alimentari - recupero eccedenze alimentari nel comune di Imola attivato a fine 2022, e vi aderiscono diverse aziende donatrici e alcuni enti no profit.

Sul sito del Comune di Imola è presente una pagina di approfondimento dedicata all'iniziativa, a cui si può accedere tramite questo link.

I prodotti alimentari e i pasti pronti vengono donati da Interspar e Crai (Sesto Imolese); dall’Autodromo di Imola; dai punti vendita Clai (Le Macellerie del contadino) di Imola Pedagna e Imola centro; dal Dulci Cafè di Imola; da Ecu di Imola; dal Gruppo Hera che, nell’ambito dell’iniziativa CiboAmico, dona da 12 anni i pasti cotti non serviti nella mensa aziendale di via Casalegno. Gli enti no profit beneficiari sono la Caritas Diocesana di Imola, la Cooperativa Sociale Mano Tesa, il Comitato di Imola della Croce Rossa Italiana e l’Emporio Solidale di Imola-Associazione No Sprechi.