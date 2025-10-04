Imola, niente sprechi al Mercato della Terra

E’ stato un successo l’evento “Un s’bóta veja gnét” al Mercato della Terra che ha visto nei giorni scorsi la presentazione dei dati delle eccedenze alimentari raccolte fino a giugno 2025 grazie al progetto “Non si butta via niente” e l’assaggio di piatti “a scarto zero” preparati dei produttori del Mercato della Terra. L’evento si è svolto nell’ambito e contestualmente al Mercato della Terra, che si svolge dal 2013 ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 e tiene vivo un luogo storico e unico della città come il mercato ortofrutticolo, dove i partecipanti hanno avuto modo, prima e dopo la presentazione dei dati, di scoprire i prodotti e conoscere i produttori che li fanno.