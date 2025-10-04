Imola, niente sprechi al Mercato della Terra

E’ stato un successo l’evento “Un s’bóta veja gnét” al Mercato della Terra che ha visto nei giorni scorsi la presentazione dei dati delle eccedenze alimentari raccolte fino a giugno 2025 grazie al progetto “Non si butta via niente” e l’assaggio di piatti “a scarto zero” preparati dei produttori del Mercato della Terra. L’evento si è svolto nell’ambito e contestualmente al Mercato della Terra, che si svolge dal 2013 ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 e tiene vivo un luogo storico e unico della città come il mercato ortofrutticolo, dove i partecipanti hanno avuto modo, prima e dopo la presentazione dei dati, di scoprire i prodotti e conoscere i produttori che li fanno.

Dall’ inizio del progetto a gennaio 2022 fino a giugno 2025 sono stati recuperati e redistribuiti 47.000kg di prodotti alimentari di cui 8.500kg di pasti cotti, per un valore equivalente di circa 297.000euro, con un risparmio di 170.000kg di Co2 e di 100.000mc di acqua, corrispondenti alla capienza di 31 piscine olimpiche. Il progetto, nato a Imola, grazie ai grandi risultati raggiunti è diventato un modello replicato anche in altre città dell’Emilia Romagna.

In linea con il tema è stato allestito un buffet a scarto zero con solo prodotti del Mercato della terra, e utilizzo di stoviglie di riuso per non generare rifiuti, in collaborazione con i volontari di Slow Food Imola che organizza e gestisce il mercato dal 2013, servito insieme ai volontari di No Sprechi Odv. Usando prodotti di qualità, acquistandoli nella misura utile e rispettando le stagioni, è possibile cucinare ogni giorno senza spreco. Le ricette proposte hanno valorizzato alcune parti di verdure che solitamente non vengono cucinate, perché di una verdura è sempre possibile utilizzare tutto. Ad esempio ai ravanelli in pinzimonio si è affiancata una pasta condita con il pesto delle loro stesse foglie, oppure ricette fatte recuperando il pane raffermo, come la torta di pane o la panzanella. Nel menù erano presenti anche rape rosse o talli d’aglio fermentati a condimento dei crostini, o ragù di rigaglie di pollo in rappresentanza del quinto quarto, largo poi alla ricotta, alimento di grande qualità che è prodotto dal siero, lo “scarto” del latte usato per fare il formaggio. Poi frutti minori come la pera volpina, nobilitata dallo sciroppo al vino rosso.

Nell’ambito dell’evento è stata allestita una mostra fotografica con fotografie realizzate da Mauro Monti che raccontano la quotidianità del gesto del dono tra donatori e associazioni coinvolte nel progetto “Un s’bóta veja gnét”, promosso dal Comune di Imola in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market, società spin off dell’Università di Bologna ha come obiettivo il recupero strutturato delle eccedenze alimentari a favore di enti no profit del territorio che si occupano di supportare persone in condizioni di difficoltà.

«L’evento è stato un momento di incontro, condivisione, racconto sia del progetto Un s’bóta veja gnét, nato in modo trasversale dai tre assessorati, che del Mercato della Terra, una realtà straordinaria che consente di conoscere i prodotti del nostro territorio ma anche le storie di ognuno e ognuna dei produttori -hanno commentato la vicesindaca Elisa spada e l’assessore alle attività economiche e agricoltura Pierangelo Raffini presenti all’appuntamento -. Un’esperienza che valorizza un luogo storicamente vocato al mercato agroalimentare che è anche un luogo di incontro e socialità dove si promuovono i temi del consumo consapevole, della riduzione degli sprechi e della qualità».