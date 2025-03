Imola, nella tasca del piumino ha un panetto di cocaina purissima: 25enne nei guai

Nella tasca del giubbotto aveva una sessantina di grammi di cocaina purissima ancora da tagliare, alla vendita sarebbe diventata il doppio. Un 25enne di origini albanesi, regolare, senza precedenti di polizia e residente a Imola in un appartamento condiviso con alcuni connazionali, venerdì scorso è stato fermato da una pattuglia in borghese del commissariato di Imola durante un normale controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno incrociano una Mercedes che risultava segnalata da qualche tempo. L’hanno quindi seguita per in po’ dal centro storico fino alla zona di via Pisacane dove l’automobilista alla guida si è fermato ed è sceso. A quel punto è scattato il controllo.

A una prima ispezione addosso al ragazzo viene trovato in una tasca del piumino un involucro sottovuoto con 57 grammi di cocaina pura pressata, probabilmente appena ritirata e ancora da tagliare (a quel punto il suo peso alla vendita sarebbe raddoppiato). è scattata quindi anche la perquisizione domiciliare e qui la polizia di Imola ha trovato, nel cassetto del comodino della sua stanza da letto, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento per la sostanza stupefacente, oltre ad altri 30 grammi di hashish e 1,5 grammi cocaina. Nel portafogli nascosto sotto il cuscino sono poi stati trovati 2370 euro in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari. Tutto è stato posto sotto sequestro e il ragazzo arrestato per detenzione a scopo di spaccio. Sabato al processo per direttissima il giudice ha stabilito l’obbligo di dimora, vietando al 25enne di allontanarsi da Imola e la prescrizione di non uscire di casa dalle 21 alle 6 del giorno successivo.