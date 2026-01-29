Imola, nel triennio abbattuti oltre 2.300 alberi: poco meno della metà in area pubblica

Le “assenze” arboree ben visibili e alle quali da mesi gli imolesi cercano di abituarsi, anche tradotte in cifre sono altrettanto impressionanti. E l’elenco degli abbattimenti fornito da Area Blu al consigliere di Fratelli d’Italia Simone Carapia che ha chiesto quanti alberi siano stati tagliati in città negli ultimi tre anni, non è nemmeno completo. Mancano alle tabelle i 289 alberi fin qui abbattuti sul lungofiume solo l’anno scorso e 26 lungo il rio Rondinella alle Acque, ma anche tutti i giganti verdi che non svettano più al Parco dell’Osservanza : 10 ippocastani, 3 grandi tigli e altre 14 piante secolari fra cui gli imponenti cedri. “Poca cosa” se confrontato a un totale di oltre 2300 alberi che negli ultimi tre anni hanno cessato di vivere.

