Imola, nel bosco dei bambini arrivano altre centinaia di nuove piante

Erano oltre un centinaio le persone presenti ieri al “bosco dei bambini” sulle colline di Imola, hanno piantato una settantina di alberi, tutti gli altri, fino ad arrivare a 420, li pianterà nelle prossime settimane Arerea Blu. E’ stata dunque una grande partecipazione quella di ieri all’iniziativa “Un albero per ogni nuova vita” che ha visto insieme famiglie, Comune di Imola, Area Blu settore verde pubblico e Carabinieri Forestali di Imola per mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato e nata in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca Elisa Spada e l’Assessore Elena Penazzi che hanno accolto le famiglie nell’area verde di via Luxemburg, ai piedi del Parco Tozzoni per poi mettere a dimora insieme i nuovi alberi messi a disposizione dal Vivaio Zerina, il vivaio regionale rilanciato grazie al lavoro congiunto di Regione, Comune di Imola e Ente Parco della Vena del Gesso. Le famiglie hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare mettendosi al lavoro direttamente, con il sostegno dei giardinieri di Area Blu, per piantare il proprio albero.