Imola Musei, i visitatori del 2024 cresciuti del 15% rispetto al 2023

Imola Musei conferma, anche nel 2024, il trend positivo per quanto riguarda l’affluenza. Dopo l’exploit del 2023, che come ricorda il Comune “aveva fatto registrare un +30% rispetto all’anno precedente”, il 2024 “ha visto un ulteriore aumento, con un totale di 35.745 visitatrici e visitatori nelle sedi del Museo San Domenico, Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca, segnando un ulteriore +15% rispetto al 2023”. Un aumento, sottolinea l’amministrazione, “particolarmente significativo, soprattutto se si tiene conto che nel 2024 la Rocca Sforzesca, che tradizionalmente raccoglie il maggior numero di visitatori, è stata chiusa al pubblico per l’inizio dei lavori di riqualificazione a fine febbraio”. A trainare il trend positivo dei musei è stata, nei due primi mesi dell’anno, “la straordinaria affluenza alla mostra su Bertozzi e Casoni, e in generale il risultato di Palazzo Tozzoni, che con un +42% si conferma sempre più attrattivo”. Anche il confronto con l’ultimo anno pre-Covid è particolarmente positivo, visto che “con un +15% rispetto ai visitatori del 2019, i musei imolesi si attestano ormai stabilmente su valori superiori rispetto a cinque anni fa”.

Nel dettaglio, le presenze sono state “16.833 al Museo San Domenico, 12.885 a Palazzo Tozzoni e 6.027 nella Rocca Sforzesca (aperta solo a gennaio e febbraio)”, e si conferma “un trend in crescita anche gli accessi del pubblico scolastico, con 5.590 studenti”. Sono invece state “1.076 le presenze in Salannunziata, spazio adibito a mostre temporanee, incontri, laboratori e iniziative organizzate e ospitate da Imola Musei”.