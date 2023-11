Imola, morto Giorgio Barlotti, il cordoglio del Comune: “Una figura culturale di prestigio della nostra comunità”

La comunità culturale imolese piange la scomparsa di Giorgio Barlotti. Barlotti aveva 84 anni ed è stato uomo di cultura, scrittore e regista: fondatore del Teatro di via Callegherie negli anni ’80, poi de Il Piccolo di Imola nel 1994, è stato protagonista di corsi di teatro a Imola e non solo, seguito i ragazzi dell’Officina Sant’Ermanno. La sua passione per la scrittura lo ha portato a dedicarsi anche alla narrativa e ha pubblicato vari romanzi. Lascia la moglie Lucia, sua compagna di vita e di teatro, i figli Andrea e Valentina, i quattro nipoti ai quali era legatissimo. Le esequie si terranno sabato 25 novembre con partenza alle 10.30 dalla camera mortuaria per la messa nella chiesa di Sant’Agata

Il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla cultura Giacomo Gambi hanno espresso il lutto della città: “A nome della città, dell’amministrazione Comunale e nostro personale, esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Barlotti. La sua è un’uscita di scena in punta di piedi, con quel garbo che è sempre stata la cifra del suo stile, sul palcoscenico come nella vita. Attore, regista teatrale e scrittore, attivo anche nel cinema, è stato una personalità di prestigio della comunità imolese, capace con la sua arte e il suo talento, di regalare emozioni e lustro alla città di Imola e non solo. A questo proposito, ricordiamo fra i tanti premi e riconoscimenti, anche La lucerna d'oro per arte, cultura e spettacolo ricevuto, in coppia con la moglie Lucia Ricalzone, nel 2018. Ci mancheranno la sua ironia e arguzia e la sua grande capacità di trasmettere l’amore e la passione per il teatro sia agli spettatori sia a chi fa ha frequentato i suoi corsi di recitazione. Con affetto e stima, ci stringiamo in un abbraccio alla moglie Lucia, ai figli Andrea e Valentina e ai nipoti”.