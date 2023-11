Imola, Moria di negozi in centro storico: esercenti al lavoro per le Feste

Passeggiando per il centro storico di Imola la prima cosa che balza all’occhio in questo momento è il numero di negozi sfitti con le scritte «Vendesi» o «Affittasi» ben visibili sulle vetrine. Le serrande abbassate sono 12 solo lungo la via Emilia, nel tratto che va dall’ospedale vecchio alla Porta dei Servi, e almeno altri 6 si contano nel tratto di via Appia e via Mazzini. Numeri preoccupanti che testimoniano un fenomeno in continua crescita di cui, purtroppo, ancora non si vede la fine e che di fatto coinvolge anche il decoro urbano e la sicurezza della città.

