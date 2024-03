Imola, Montecatone: direzione sanitaria a Simona Bianchi

Avvicendamento, da quest’oggi, alla Direzione Sanitaria dell’Istituto di Montecatone: dopo due anni circa, infatti, lascerà il proprio incarico Gianbattista Spagnoli, in quiescenza, cui subentra Simona Bianchi, già Direttore Sanitario dell’AST di Fermo, della Azienda USL Umbria 2 – Terni e della Azienda Ospedaliera di Perugia. Parole di apprezzamento e gratitudine a Spagnoli sono state espresse, a nome di tutto l’Istituto, dal Commissario Straordinario di MRI, Mario Tubertini, il quale, nel rivolgere un augurio di buon lavoro al nuovo DS, ha sottolineato l’impegno profuso dal dirigente negli ultimi due anni di riorganizzazione post- Covid. Anche il CdA del MRI ha parimenti espresso parole di stima per Spagnoli sottolineando come le competenze e le esperienze di Bianchi potranno certamente contribuire a un ulteriore salto di qualità dell’Istituto.