Imola, maltempo dalla mezzanotte allerta da rossa ad arancione oggi frane e danni alle strade in Vallata e a Castel San Pietro

L’allerta meteo per il territorio imolese da rossa passerà ad arancione dalla mezzanotte di oggi protraendosi per tutta la giornata di domani. Oggi il Santerno ha raggiunto alti livelli di portata senza però determinare chiusure di strade o esondazioni nel tratto urbano rimanendo dentro agli argini rimodellati dai recenti lavori. Più critica la situazione del Sillaro in particolare verso la Bassa, a Sesto Imolese e Portonovo.

In territorio di Castel San Pietro è stato un Natale a tratti complicato e particolare attenzione è stata posta dalla protezione civile sul Sillaro e sul Quaderna. Alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica in via Madonnina, via Corlo e via Bernarda. È stato delimitato e messo in sicurezza uno smottamento del bordo stradale in via Gaianetta che necessiterà di lavori di ripristino nei prossimi giorni. Il Coc comunale rimesso in funzione ad hoc e la polizia locale continuano a monitorare il territorio per garantire la sicurezza della viabilità (per emergenze il numero è 800 887 398).

Una situazione critica si è avuta in mattinata in Vallata dove le piogge abbondanti hanno causato una frana lungo la strada provinciale 33 in Comune di Fontanelice. A seguito dell’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della Città metropolitana accorsi sul luogo, fa sapere il Comune di Fontanelice, in un primo si era pensato di attendere il cessare della pioggia per intervenire in maniera risolutiva, per non compromettere ulteriormente la situazione e per intervenire in maggiore sicurezza e con maggiore efficacia. Nel pomeriggio di oggi sono però ripresi gli interventi che hanno riguardato lo sgombero della strada dagli alberi caduti e lo spostamento della terra riversatasi sulla carreggiata. La riapertura della circolazione è prevista per domani pomeriggio. Nel frattempo è possibile usare via Casolana e via Della Cima in alternativa a via della Renana.

Anche il comune di Borgo Tossignano segnala problemi la circolazione, ma più in generale per il formarsi di buche nel manto stradale, in particolare lungo la via Montanara e in via Codrignano. «Gli interventi di ripristino sono già programmati e verranno effettuati nei prossimi giorni - ha fatto sapere l’amministrazione comunale borghigiana -. Nel frattempo invitiamo automobilisti, motociclisti e ciclisti a prestare la massima attenzione alla guida e a moderare la velocità nei tratti interessati»