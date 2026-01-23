Imola, lo strappo dei Verdi: “No al Panieri bis”

Lo strappo di Bologna si riproduce anche a Imola: i Verdi non vogliono appoggiare il secondo mandato del sindaco Pd Marco Panieri e fanno ‘saltare’ Avs. “A Imola, come del resto a Bologna, l’alleanza elettorale Avs non esiste”, avvertono gli ambientalisti. “Il consigliere Samachini esprime la posizione di Sinistra Imolese, mentre la linea politica dei Verdi viene decisa dall’esecutivo provinciale di Europa Verde, insieme agli iscritti Verdi di Imola. A fronte della decisione di Si di confermare l’alleanza con il Pd per il secondo mandato del sindaco Panieri - si legge ancora nella nota - riteniamo doveroso specificare che come Verdi intendiamo intraprendere un percorso di ascolto e confronto per elaborare una proposta ecologista per Imola. Bologna e Imola stanno vivendo problematiche simili, dovute principalmente a uno sviluppo urbano insostenibile”. I cittadini, secondo i Verdi, “chiedono una città che cresca in qualità, non in quantità. Una città che valorizzi ciò che ha, invece di consumare nuovo suolo. Ci sono migliaia di immobili sfitti, sottoutilizzati e abbandonati: si fermi dunque la cementificazione e si promuova una vera rigenerazione urbana”.