Imola, lo ferisce al collo con un flessibile: in carcere per tentato omicidio

A un anno e mezzo di distanza finisce in carcere per il tentato omicidio di un connazionale. Lo aveva ferito al collo con un flessibile perché pensava che gli stesse rubando la bicicletta.

Il morto non ci era scappato per un soffio quel 5 settembre del 2022 nei pressi della famigerata panchina di viale Carducci dove liti e bivacchi sono stati a lungo all’ordine del giorno, panchina che oggi è stata tolta e sostituita con una struttura diversa. A identificare l’aggressore e a denunciarlo poco dopo era stata allora la polizia di Imola, aiutata dalla riprese delle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianze. Sotto alla pensilina “dai grandi occhi” era andata in scena la lite fra l’aggressore, un giovane marocchino che oggi ha 29 anni, e l’aggredito più anziano, di 41 anni, per il possesso di una bicicletta.

Il fatto

La ricostruzione definitiva dei fatti vuole che il più anziano avesse chiesto ad alcuni altri connazionali seduti lì intorno se potessero prestargli una bicicletta perché era in ritardo e doveva raggiungere casa. Gli stessi interpellati gli avevano indicato una bicicletta e lui stava per salire in sella quando è arrivato il diretto proprietario che ha pensato a un furto e si è opposto. Nella maniera più veemente possibile, dal momento che dal cestino ha tolto il flessibile smerigliatore che era lì dentro appoggiato, lo ha azionato e ha colpito al collo quello che credeva essere un ladro. Ricoverato inizialmente in prognosi riservata, il 41enne era stato operato per la ferita alla gola, poi dimesso con 25 giorni. Immediatamente era scattata la ricerca dell’aggressore, con già diversi precedenti di polizia. Lo avevano rintracciato a casa trovandolo con ancora addosso gli abiti visibili nelle riprese delle telecamere, anche se si era sbarazzato dello smerigliatore e delle vistose scarpe rosse che indossava al momento della lite.

L’iter giudiziario

Trascorsa la flagranza del reato, per lui era scattata solo la denuncia per tentato omicidio. In un primo momento il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero che però aveva subito fatto ricorso e ottenuto nell’aprile del 2023 un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguirsi, secondo disposizione del giudice, solo alla avvenuta esecutività, che è scattata lo scorso 3 maggio. La polizia non ha trovato l’uomo al suo consueto indirizzo, si era infatti trasferito in provincia di Ravenna dove aveva qualche lavoro saltuario e andava a trovare moglie e figlia saltuariamente. è lì che gli agenti lo hanno intercettato e gli hanno notificato la misura cautelare da scontare in carcere in attesa del processo.