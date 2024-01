Imola, Lega e Fratelli d’Italia si dividono sul nome di Simone Carapia

Al segretario provinciale della Lega Fabio Morotti il termine “spaccatura” riferito al centrodestra in corsa per le prossime Amministrative non piace. Ma è davvero più facile trovare sinonimi che contrari dopo le esternazioni risolute dei portavoce sia imolese che provinciale di Fratelli d’Italia. Il casus belli è il nome del possibile candidato sindaco di Fontanelice, uno degli otto Comuni del circondario che andrà al voto la prossima primavera. La Lega annuncia di accogliere la disponibilità del militante Marco Ronchini, agricoltore e animatore della protesta che nei mesi scorsi ha riguardato l frana della Casolana, ma la scelta non piace a Fratelli d’Italia. «Per noi non è cambiato nulla - dice Fabio Morotti - . Ronchini fra l’altro non è ancora candidato a nulla, per ora è solo una disponibilità alla candidatura. La posizione assunta da Fratelli d’Italia quindi non la capisco, non c’era necessità di impuntarsi in questo modo». Tanto più che lo stesso partito di Giorgia Meloni avrebbe in mente il nome di un iscritto della Lega per questo stesso ruolo, spiega lo stesso Morotti. «La nostra convergenza sul nome di Marco Ronchini è scaturita dal fatto che si era dato disponibile, il problema è che loro propongono invece Simone Carapia, che è un altro nostro tesserato - svela Morotti -. E’ anomalo che un partito, per quanto alleato, proponga un nostro candidato quando noi invece non lo proponiamo o si inalberi se non lo accettiamo. Non sarebbe fuori luogo se fossi io a candidare un loro tesserato?. Se Carapia volesse candidarsi non è un problema per noi, ma se si candida con loro renderà la tessera della Lega e lo tessereranno loro. I problemi li stanno creando loro». Insomma, sul già consigliere comunale imolese, da svariate consigliature, originario di Fontanelice, Morotti è altrettanto lapidario: «Per quanto riguarda noi non è previsto che Simone Carapia sia candidato a sindaco di Fontanelice. Nulla da dire sulle sue competenze amministrative, ma non è l’unico sul territorio che possa vantare questa esperienza. Secondo noi non fa lavoro di gruppo mentre in Lega si lavora in gruppo, perciò se vuol correre per Fratelli d’Italia è ovviamente libero di scegliere». Le due divergenti posizioni erano emerse in un incontro a due fra il partito di Salvini e di Meloni, ma in assenza di Forza Italia, durante le Feste. La Lega aveva poi deciso di comunicare il nome di Ronchini con una nota alla redazione di un solo giornale imolese, dopodiché è arrivata la risposta di Fratelli d’Italia che aveva annunciato di «prendere atto e procedere con proprie candidature in tutto il circondario». «Se vogliono buttare per aria i tavoli prendendo a pretesto una disponibilità espressa è una loro scelta - aggiunge Morotti -. Noi continuiamo a lavorare, giocando a carte scoperte, per un’alternativa al centrosinistra, che a Fontanelice pare voglia ricandidare Gabriele Meluzzi. Sappiamo che Fratelli d’Italia ha una propria proposta su Casalfiumanese e non ci sono state obiezioni. Anche su Borgo Tossignano loro avrebbero qualcuno e anche noi abbiamo un’idea e ci stiamo lavorando. Mentre siamo più indietro per gli altri Comuni. Non è il nostro obiettivo andare da soli, la frammentazione non paga e va evitata, fin dove è possibile».