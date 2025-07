Imola, lavori per circa 750mila euro sulle strade che portano alla discarica chiusa

La discarica Tre Monti da novembre 2024 è chiusa, ma resta in attesa dei lavori di bonifica che andranno per le lunghe. Intanto, la giunta di Imola ha approvato quattro progetti esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria degli asfalti sulle strade principali percorsi di accesso all’impianto. L’investimento complessivo vale 720.000 euro (più oneri) e interesserà quattro strade: via Bergullo, via Pediano, via della Resistenza e via Selice.

I lavori garantiranno adeguati livelli di sicurezza e fruibilità delle strade che presentano ad oggi buche, fessurazioni e deformazioni e sono stati affidati alla società in house Area Blu. Saranno realizzati nel corso dell’anno. Nel dettaglio, l’investimento relativo a via Pediano vale 320.000 euro e i lavori interesseranno il tratto compreso tra il civico 12 e l’ingresso alla discarica, mentre tra il civico 22 e l’intersezione con via Goccianello è previsto un intervento specifico di regimentazione e drenaggio delle acque meteoriche.

L’intervento comprende fresatura, rifacimento del tappeto di usura, bonifica degli strati più profondi, pulizia delle canalette di scolo e installazione di nuove tubazioni drenanti.

Più a valle, su via della Resistenza sono stati stanziati 150.000 euro. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra la rotatoria con via Selice e l’intersezione con via Tommaso Campanella dove è prevista la fresatura e il rifacimento del tappeto di usura e, dove necessario, bonifica degli strati di fondazione.

Anche per la manutenzione straordinaria di via Selice sono stati stanziati 150.000 euro. I lavori interesseranno il percorso dalla rotatoria del casello autostradale fino all’intersezione con via Romagnoli.

Anche in questo caso sono previste fresatura, rifacimento del tappeto di usura e, dove necessario, bonifica degli strati di fondazione. Infine, l’investimento in via Bergullo è di 100.000 euro, necessari al ripristino del manto stradale nel tratto compreso tra via Pediano e via Calunga Buore attraverso eventuali fresature d’attacco e rifacimento del tappeto di usura con spessori variabili in base alla profondità dei dissesti rilevati.

Tutti gli interventi includono il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e sono stati dichiarati immediatamente eseguibili per garantire la sicurezza degli utenti.

«Con l’approvazione di queste delibere, continuiamo con determinazione il nostro impegno per la manutenzione straordinaria e la sicurezza delle strade imolesi - dicono il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Raffini -. Gli interventi e gli investimenti messi in campo rappresentano una risposta concreta alle richieste dei cittadini con l’obiettivo di garantire viabilità più sicura, duratura ed efficiente. In un momento in cui è fondamentale prendersi cura della città anche nei dettagli più quotidiani, questi interventi si inseriscono in un piano organico e continuo di manutenzione del patrimonio viario, con particolare attenzione alle periferie, alle frazioni e ai collegamenti produttivi. Sappiamo quanto la qualità delle strade incida sulla vita di tutti i giorni. È per questo che non arretriamo, ma rilanciamo: cura, prevenzione e programmazione sono le parole chiave con cui vogliamo mantenere un territorio ordinato, vivibile e accessibile».