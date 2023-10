Imola, lanci di sassi e bottiglie al bar dopo la partita di basket

Domenica a Imola erano venuti per assistere alla partita con la Virtus al PalaRuggi. Ma dopo essere stati scortati dal servizio d’ordine della polizia al casello autostradale, alcuni tifosi dell’Ozzano hanno eluso i controlli e sono tornati indietro per andare a cercare gli “acerrimi rivali” della squadra imolese Andrea Costa che però domenica giocava fuori casa. Nonostante questo qualche tifoso della curva biancorossa imolese era, come consuetudine, al bar Giratempo in via De Gasperi, abituale ritrovo del club. Come atto dimostrativo, del tutto insensato, i tifosi dell’Ozzano hanno pensato di creare un po’ di scompiglio fuori dal locale lanciando, oltre alle grida all’indirizzo degli avventori rivali, anche sassi e bottiglie di vetro, nonché un fumogeno. I lanci di oggetti hanno danneggiato pesantemente due auto in sosta appartenenti ad altrettanti residenti, uno dei quali si è presentato ieri mattina a sporgere denuncia al Commissariato. Le indagini della polizia sono in corso per identificare gli autori del gesto e dei conseguenti danni. Non si escludono imminenti provvedimenti.