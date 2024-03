Imola, la vernice per il circuito finisce nelle acque del rio Rondinella

Nonostante la pioggia chi ieri mattina si trovava all’interno del Parco delle Acque Minerali, nei pressi proprio della curva dell’Enzo e Dino Ferrari che porta il suo nome, avrà notato come il rio Rondinella avesse un colore diverso dal solito. Colpa attribuibile alla presenza di vernice verde, la stessa utilizzata in questi giorni in pista per alcuni lavori di restyling. A spiegare l’accaduto è il direttore dell’autodromo, Pietro Benvenuti. «Lunedì alle Acque Minerali abbiamo provveduto a verniciare un tratto della via di fuga che di recente era stata distrutta per ridisegnare la parte esterna del tracciato (e posizionare così la ghiaia al posto del cemento, ndr) - spiega -. Pensavamo si fosse già asciugata e invece il forte temporale di mercoledì all’ora di pranzo ha causato un dilavamento di acqua piovana mista a vernice che poi è finita nel rio attraverso i tombini presenti sulla pista. Una volta accortisi di quanto successo sono partite subito le operazioni di emergenza per bonificare lo sversamento accidentale, in collaborazione con Comune e Area Blu. Si è provveduto quindi immediatamente grazie a una ditta specializzata a rimuovere lo strato superficiale della vernice e a raccogliere l’acqua portandola in un centro autorizzato per lo smaltimento. Allo stato attuale Area Blu ci ha confermato che il rio è stato bonificato e stiamo eliminando i residui di vernice. Danni ambientali? Nessuno, perché utilizziamo un prodotto all’acqua omologato dalla Federazione».

Di quanto successo è stata avvisata anche Arpae. «Non siamo intervenuti sul posto, ma soltanto informati telefonicamente dagli uffici dell’autodromo - fanno sapere -. Ora ci attiveremo per le verifiche del caso sulla documentazione riguardante l’intervento e lo smaltimento delle acque».

In serata è arrivata la nota del Comune. «Per impedire che ulteriore acqua mista alla parte superficiale di vernice speciale utilizzata nella via di fuga defluisse nel rio, sono stati posizionati degli appositi sacchi - si legge nel comunicato stampa -. Ieri sono poi proseguite le operazioni di pulizia dei pozzetti con un’idropulitrice, così da ridurre il più possibile anche quello spazio di perdita. La situazione è sotto controllo. Per quanto riguarda invece la staccionata nel parco divelta per consentire il passaggio dell’autospurgo e del camion intervenuti, verrà ripristinata appena le condizioni meteo lo consentiranno. La sua rimozione era infatti l’unico modo per poter accedere al luogo nel quale operare».

Comitato Amici del Parco

«Come mai i lavori di verniciatura sono stati fatti proprio in queste giornate che era prevista pioggia?». A domandarselo è il comitato “Amici del Parco delle Acque Minerali”. «Sono cose che purtroppo possono capitare - continuano -. Ora però confidiamo in una maggiore attenzione, perché ciò non accada di nuovo in futuro».

Il comitato si chiede anche «se davvero la vernice sia stata completamente aspirata e se nel rio siano finite altre sostanze utilizzate come diluente - aggiungono -. A questo punto si vede che i tombini della pista possono scaricare direttamente nel rio. Noi però faremo esaminare l’acqua per capire quanto è stato ripianato il danno».