Imola, la Tracmec di Mordano chiuderà, ma senza licenziamento collettivo

La Tracmec di Mordano chiuderà come voleva fare la proprietà, ma non ci sarà un licenziamento collettivo.L’incontro tra Fim, Fiom e Uilm con la direzione aziendale di Tracmec del 19 in Città metropolitana per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo avviata il 17 ottobre per i dipendenti rimasti dello stabilimento di Mordano, ieri ha portato alla sottoscrizione definitiva dell’accordo. «Siamo sollevati per aver trovato una soluzione condivisa che evita il trauma dei licenziamenti unilaterali – commenta Marco Valentini della Fiom Cgil di Imola – che permette un po’ di serenità ai lavoratori rimasti o prossimi all’uscita dall’azienda, i quali hanno così la possibilità di potersi ricollocare sul territorio. Nonostante gli accordi presi ai tavoli istituzionali, che prevedevano l’attivazione della Cassa integrazione straordinaria nel 2026, rileviamo che tutti i lavoratori hanno deciso di optare per un percorso di incentivo all’esodo aderendo al licenziamento non oppositivo, condizione che permette di non avere sulle spalle il peso di un licenziamento collettivo unilaterale e considerando anche il fatto che negli ultimi mesi molti lavoratori si sono ricollocati in altre realtà. Avevamo già messo in campo tutte le azioni, anche legali, per il prosieguo della vertenza, ma devo ringraziare le istituzioni territoriali e regionali, a tutti i livelli, che hanno mantenuto un contatto sempre aperto e di riavvicinamento tra le parti. Quando un’azienda cessa la propria attività non è mai una vittoria, soprattutto se si tratta di una delocalizzazione della produzione. Abbiamo, insieme ai lavoratori, lottato, scioperato e presidiato i cancelli della fabbrica per evitare i licenziamenti unilaterali, ma mai come oggi servirebbe una legge nazionale che impedisca le delocalizzazioni selvagge e la desertificazione del sistema produttivo. La situazione nel circondario imolese è complicata e Tracmec è stata in questi mesi un esempio negativo, ma nello stesso tempo un esempio di grande coesione tra lavoratori, sindacati, istituzioni e società civile». «La vertenza Tracmec ci fa comprendere quanto sia in difficoltà qualsiasi territorio in questo periodo, compreso quello circondariale imolese, soprattutto nel settore metalmeccanico – afferma Giuseppe Rago della Uilm Uil di Imola –. Il dovere di interloquire spesso con multinazionali o fondi di investimento, non caratterizzanti della territorialità né dell’imprenditorialità locale, rende spesso la soluzione delle crisi aziendali difficile. In questa vicenda in particolare il supporto delle istituzioni locali e regionali ha sicuramente agevolato le interlocuzioni, consentendo quantomeno di garantire le uscite volontarie e le ricollocazioni lavorative, dando nel contempo copertura economica ai lavoratori fragili e prossimi al pensionamento con coperture di carattere sociale che non erano affatto scontate. Ci sono stati momenti di tensione tra le parti, ma che con tenacia e buon senso le organizzazioni sindacali sono riuscite a recuperare. Sicuramente si sarebbe potuto fare meglio, ma in conclusione l’impatto sui lavoratori della decisione aziendale è stato mitigato in modo da renderla quanto meno sopportabile». «È stato un semestre particolarmente impegnativo per il tessuto industriale imolese – dichiara Antonino Liuzza della Fim Cisl Area Metropolitana Bolognese –. Si conclude una vertenza che ha segnato profondamente la storia industriale del nostro territorio. Un risultato importante, frutto del confronto sindacale e del lavoro svolto al tavolo istituzionale. Quella di Tracmec è una storia che ha coinvolto vite, famiglie e lavoratori ma anche un’intera comunità che ha subìto una perdita industriale rilevante. Riteniamo fondamentale continuare a presidiare ogni passaggio, affinché nessun lavoratore venga lasciato solo e affinché il territorio possa tornare a guardare a prospettive di rilancio industriale e occupazionale».