Imola, la storia di Sonia: «Adottata a tre mesi, ora cerco i miei fratelli»

Che era stata adottata lo ha sempre saputo. Perciò già una quindicina di anni fa aveva cominciato a cercare di capire perché sua madre non l’avesse tenuta con sé; il suo viaggio alla ricerca della verità l’ha portata fino al circondario imolese e in particolare a Medicina. Oggi Sonia Inesi ha 54 anni e racconta la sua storia sperando di trovare le tessere che ancora mancano per completare il puzzle della sua vita. «Sono stata fortunata, non avrei potuto avere una famiglia migliore dei miei genitori adottivi, ma sentivo il bisogno di rispondere a delle domande - racconta -. La mia mamma adottiva non sapeva nulla di quella biologica, solo una volta una assistente sociale si era fatta sfuggire che aveva 36 anni quando ero nata io e aveva gli occhi chiari, come me. Quindici anni fa ho cominciato a fare ricerche sui social e on line, non mandavo giù che la mia madre naturale mi avesse lasciata. Così un po’ alla volta ho scoperto che mia madre era di Medicina e si chiamava Alba Lucia Totti, era nata nel 1933 e morta nel 1991. Una persona che ho conosciuto a Medicina mi ha portato a vedere la sua tomba, non la immaginavo così. Ho trovato altre persone che mi hanno detto di averla conosciuta e che aveva avuto almeno una dozzina di figli. Trovare i miei fratelli completerebbe un altro cerchio».

