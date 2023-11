Imola, la siccità fra due alluvioni: i dati di un meteo imprevedibile

Dopo la piena è tornato il sole nuovamente caldo. Anche dopo l’alluvione di maggio la situazione si era capovolta e si era passati da fiumi di fango alla siccità protratta, da giugno fino a settembre. Fino alla nuova piena ancora più vorticosa, anche se “lampo” di qualche giorno fa. Un meteo imbizzarrito che non consente di fare previsioni certe, con piogge di portata inusuale, potentissime quanto estemporanee. A fare il quadro meteo di quanto accaduto è la stazione meteorologica dell’istituto agrario Scarabelli curata dal professor Fausto Ravaldi che per tutto ottobre sul territorio ha registrato venti sopra la media, e tra la notte del 2 e l’alba del 3 novembre si è nuovamente ritrovata davanti a medie di piovosità “alluvionali”.

Raffiche violente

A scompaginare le nuvole, e garantire solo l’instabilità di un tempo che potrebbe portare anche altra pioggia, è stato un vento di libeccio che anche sull’Imolese soffia fortissimo da ottobre. Il 2 novembre, giornata in cui a pomeriggio è stata lanciata l’allerta arancione, l’intensità massima è stata registrata fra le 13 e le 15 con un picco di 45,72 km/h, per poi mantenersi sui 36 km orari. Vento da sud ovest, ovvero “curéna”, come si dice qua, garbino, libeccio, come dimostrano le temperature miti degli ultimi giorni. Il 3, giorno della piena all’alba, dalle 6 alle 10 le raffiche sono arrivate a 46 km all’ora poi sono andate sempre calando. «Questo vento ha soffiato per tutto ottobre il giorno in cui ha tirato più forte è stato il 27, con raffiche fino a 50 km/h - spiega Ravaldi -; solo per cinque giorni abbiamo registrato venti da altri quadranti».

Più pioggia che a maggio

Alla fine, per Imola quella di venerdì è stata un’alluvione ancora più pesante di quella di maggio. Più pesante in termini di portata delle piogge, ma anche più evidente per i danni in Vallata in particolare a Borgo Tossignano e Casalfiumanese, non fosse altro perché quelli nuovi si sono aggiunti ai vecchi; conseguenze più contenute invece fra Imola e Mordano, in parte grazie ai lavori fatti lungo l’alveo e alle mappature del rischio fatte sui territori in seguito alle due ondate di maggio. «Il punto di massima della pioggia è stato raggiunto fra le 20 e le 23 di giovedì, in quel lasso di tempo sono caduti 48,2 millimetri di pioggia, più altri 5,2 mm caduti il 3 cioè nelle prime ore di venerdì. Alle 00.30 il totale era di 53,4 millimetri, un quantitativo che se anche fosse stato spalmato su 24 ore non sarebbe successo nulla - spiega Fausto Ravaldi con i rilevamenti della stazione meteo Scarabelli su Imola che hanno registrato questi valori in particolare lungo l’asse del fiume e non in altre zone di Imola -. Ma la cosa particolare è che dalle 21 alle 22 sono caduti 27,8 mm, raggiungendo quindi un’intensità superiore di gran lunga alla massima che si era verificata nei due fenomeni di maggio dove si era arrivati al massimo a 13 mm. A maggio, sia dall’1 al 3 che dal 15 al 17 la pioggia era durata più di un giorno; in quel caso aveva sfondato la quantità, in questo caso è stata l’intensità, e per fortuna si è concentrata su un arco temporale di un’ora altrimenti sarebbe stato un vero guaio».

Con questa pioggia il fiume Santerno è salito di colpo. «L’idrometro Arpae a Coniale, a monte dei comuni della Vallata Imola compresa, dalle 18 alle 22.15 è cresciuto di 5,30 metri. A Imola sul ponte di viale Dante l’idrometro alle 2 segnava 4,1 metri, ma a crescere aveva cominciato dalle 20.30 - spiega ancora Ravaldi - poi sceso a picco a 1,8 metri alle 6.30 del mattino probabilmente nel momento in cui a Mordano si è allagata la golena che ha fatto da cassa di espansione».

Prima la siccità

La cosa che impressiona è che a questa nuova alluvione si è arrivati dopo quattro mesi di siccità. «Dopo i fatti di maggio le precipitazioni sul territorio imolese sono state ridicole - spiega ancora Ravaldi -. A giugno sono caduti in tutto il mese 33 mm di pioggia, a luglio mese poco piovoso di default 21 mm, ad agosto ancora meno solo 9,8 mm, e a settembre persino peggio di agosto: 7,6 mm. A ottobre aveva ricominciato a piovere un po’, 53,4 mm. Nonostante questo quadro, si può dire che per l’approvvigionamento idrico di falde, bacini e pozzi artesiani non c’è stata siccità perché una buona fornitura c’era stata grazie alle piogge di maggio. Ma si può parlare certamente di un’importante siccità ipodermica a livello cioè sul suolo e a livello radicale soprattutto per le piante che hanno radici superficiali, come orticole e seminativi. In più, nei terreni tendenzialmente argillosi si erano create delle fenditure profonde anche un metro e oltre e proprio questo denota una siccità superficiale importante. Con queste fenditure è successo che quella poca acqua che è caduta nei mesi scorsi si è insinuata nelle fenditure idratando di più il terreno sottostante, mentre la superficie diventata impermeabile si trasformava solo in fanghiglia».