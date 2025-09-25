Imola, la Cgil: “Sabato 27 settembre presidio per Gaza, invitiamo i Comuni del circondario ad esporre la bandiera palestinese”

Sabato 27 settembre, dalle ore 9.30 alle 12, in piazza Caduti per la Libertà, la Cgil di Imola sarà nuovamente in presidio per mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e per sostenere la Global Sumud Flotilla. “Invitiamo tutte e tutti a partecipare - si legge in una nota - portando con sé bandiere palestinesi, cartelli e voci, per opporci insieme al genocidio che si sta consumando sotto gli occhi del mondo. La Cgil di Imola ha inoltre inviato oggi a tutti i Comuni del circondario la richiesta di esporre la bandiera palestinese: un gesto simbolico ma di grande valore, che rappresenterebbe una presa di posizione chiara e solidale nei confronti della popolazione sotto assedio. Un atto che darebbe voce al sentimento diffuso nell’opinione pubblica, che continua a mobilitarsi nelle piazze contro ogni forma di oppressione e violazione dei diritti umani”.