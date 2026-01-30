Imola, l’omaggio della città al Commissario Capo Sergio Gaita in occasione del pensionamento

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, il sindaco di Imola Marco Panieri ha ricevuto in Municipio il Commissario Capo del Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna, Sergio Gaita , in occasione del suo pensionamento, per un saluto istituzionale e un ringraziamento per il servizio svolto nel corso della sua carriera. All’incontro erano presenti anche il Comandante della Polizia Stradale di Imola, dott. Vittorio Neri, e la Vice Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Imola, dott.ssa Angela Piccirillo.

Nel corso della visita, il sindaco Panieri ha consegnato a Gaita un ricordo ufficiale della città di Imola, come segno di riconoscenza per la professionalità, il rigore e il forte senso dello Stato dimostrati in anni di servizio nella Polizia Stradale, con un contributo particolarmente significativo nella gestione dei grandi eventi e nei momenti di maggiore complessità organizzativa.

Nel corso della sua carriera, Sergio Gaita ha ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Stradale di Imola dal 2008 al 2019, dopo aver iniziato il proprio servizio sul territorio nel 2006. Dal 2019 è stato Commissario Capo del Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna, continuando però a seguire in modo diretto e costante la città di Imola, in particolare sul fronte dei grandi eventi, del settore operativo, del coordinamento e dell’analisi delle attività, delle pattuglie, dei presìdi e della pianificazione dei piani traffico per le principali manifestazioni. Tra le esperienze più significative vissute a Imola, ricorda i Mondiali di ciclismo del 2020 hanno rappresentato un momento di particolare soddisfazione professionale e di crescita, mentre uno dei passaggi più difficili della carriera resta la morte di Pietro Venieri, avvenuta il 31 dicembre 2013, evento che lo ha segnato profondamente anche per la complessa gestione successiva. Un percorso vissuto con forte coinvolgimento personale, caratterizzato da un rapporto stretto con la comunità imolese, sentita come vicina e parte integrante dell’impegno professionale quotidiano.