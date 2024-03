Imola, l’addio al dottor Giorgio Gasperetti. Il sindaco: “Grave perdita per tutta la comunità”

Venerdì scorso è scomparso il dottor Giorgio Gasperetti, punto di riferimento del territorio imolese. In una nota, l’Azienda Usl di Imola lo ricorda “per la sua grande professionalità, abbinata a umanità e creatività”. Nel 1972 il dottor Gasperetti fu assunto dal neocostituito Consorzio socio-sanitario imolese (ente che, a Imola, si proponeva di anticipare la nascita della unità sanitaria locale) e quindi, nel 1978, divenne direttore dell’unità operativa Cure primarie, Specialistica ambulatoriale e Farmaceutica della neonata Usl di Imola. Dal 1994 e fino al pensionamento, nel 2002, fu direttore del Servizio materno-infantile, che allora comprendeva la Pediatria di comunità, il consultorio familiare, la Neuropsichiatra dell’età evolutiva e, nell’Ausl di Imola, il servizio di Genetica medica. Dal 2003 al 2013 è stato presidente della cooperativa sociale Il Sorriso.

Il sindaco Panieri: “Una grave perdita”

Così il sindaco Marco Panieri in una nota: “La scomparsa del dottor Giorgio Gasperetti è una grave perdita per tutta la comunità imolese e non solo. Per anni stimato Direttore del Servizio Materno-Infantile dell’Ausl di Imola, Gasperetti è stato uno dei massimi protagonisti della trasformazione e qualificazione del sistema sanitario del territorio dell’intero Circondario, mettendo sempre in primo piano, con grande lungimiranza e sensibilità professionale e umana il ruolo dell’assistenza e l’importanza dell’integrazione fra i servizi e fra il personale. Figura di spicco della sanità anche in ambito regionale, è stato per un decennio, una volta in pensione, presidente della comunità “Il sorriso”, ponendo le sue qualità professionali e umane, la sua capacità organizzativa e sensibilità al servizio della persona e del suo recupero, con specifica premura al problema dei minori. A nome della Città, dell’Amministrazione comunale e mio personale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e alle persone a lui più care”.