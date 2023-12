Tragico incidente stradale questa mattina in corsia nord della A14 al’altezza di Imola al km 48, dove ha perso la vita un uomo di 78 anni. Per cause in via di accertamento, l’auto è uscita di strada e dopo i soccorsi di 118 e Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasportato al Maggiore di Bologna con l’elisoccorso, ma ne è stato purtroppo diagnosticato il decesso.