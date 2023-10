Imola, incassava il reddito di cittadinanza e lavorava in nero all’autolavaggio

I Carabinieri per la tutela del lavoro hanno effettuato una serie di controlli in provincia di Bologna. Presso un autolavaggio di Imola, gestito da un imprenditore italiano, è stato scoperto un lavoratore in “nero” che risultava anche percettore di reddito di cittadinanza e

pertanto deferito all’A.G. e segnalato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sempre nel comune di Imola, nel corso di un’attività ispettiva veniva accertata la presenza in nero di 2 dipendenti su 4 impiegati poiché privi di assunzione e di regolare contratto di lavoro.