Imola, inaugurato il nuovo ponte di Carseggio a Casalfiumanese

Un attraversamento moderno, a campata unica, sul fiume Santerno. Una struttura leggermente spostata rispetto alla precedente, con una conformazione più sicura, più moderna e rialzata di 1,5 metri. È il nuovo ponte di Carseggio, a Casalfiumanese, inaugurato alla presenza del presidente della Regione, Michele De Pascale, e della sindaca, Beatrice Poli. Un’opera molto attesa dai cittadini, soprattutto dai residenti di via Macerato, da tempo vincolati negli spostamenti da una parte all’altra del Santerno alla transitabilità di un guado e di una strada provvisoria.

Il nuovo ponte è costato circa 2,7 milioni di euro, in gran parte coperti da un finanziamento della Regione (2,4 milioni, perlopiù provenienti dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile) e per la restante parte da risorse comunali (poco più di 300mila euro). “Finalmente, dopo una lunga attesa, si conclude un’opera molto attesa e significativa per questo territorio - ha commentato De Pascale - che aiuterà chi abita al di là del fiume a non sentirsi più isolati, ma parte integrante di questa comunità. Il percorso per sua realizzazione è stato lungo e complesso, ma le difficoltà sono state superate grazie al lavoro comune di tutte le istituzioni coinvolte. Oggi con la consegna di questo ponte, possiamo dire che è stata ricucita una ferita importante nel territorio di Casalfiumanese”.

“Ci sono opere che più di altre che segnano i mandati amministrativi e il nuovo ponte di Carseggio lo è certamente - ha evidenziato la sindaca Poli - una vicenda datata e complessa che, finalmente, è giunta al termine. Siamo pronti ad inaugurare un’opera dalla fisionomia avveniristica per la nostra vallata del Santerno e dall’utilità straordinaria per la collina”.

Ora, il nuovo ponte consentirà di risolvere in via definitiva le criticità aperte. Lungo circa 65 metri e largo 9,5 metri, è in acciaio misto a calcestruzzo ed è stato realizzato dalla ditta Zini Elio Srl. Ha un doppio senso di marcia e due marciapiedi.