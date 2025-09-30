Imola, “Il verde che unisce, idee in movimento”: giornata finale martedì 7 ottobre al Centro Sociale Giovannini

Aree gioco immerse nella natura, percorsi ciclabili e pedonali ombreggiati, fontane e spazi per lo studio all’aperto: queste sono solo alcune delle proposte nate dal percorso partecipativo “Il verde che unisce: idee in movimento”, che martedì 7 ottobre (ore 18-19.30) arriverà al suo momento conclusivo al Centro Sociale A. Giovannini (via Scarabelli 4) di Imola.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Imola con il supporto di AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito del progetto europeo “At last”, ha coinvolto decine di cittadini, associazioni e realtà locali in un laboratorio di cittadinanza attiva.

Il percorso partecipativo, avviato a giugno 2025, ha visto la comunità impegnata in una passeggiata di quartiere alla scoperta dell’area e delle sue relazioni con i quartieri e il sottopasso ciclopedonale, un laboratorio creativo con momenti di confronto per comprendere i bisogni e i desideri delle e degli abitanti e dargli forma, con l’obiettivo di immaginare un parco inclusivo, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.

L’incontro sarà aperto dall’intervento di Elisa Spada, vice sindaca di Imola, e vedrà la presentazione alla cittadinanza della sintesi delle proposte progettuali elaborate insieme a residenti, associazioni e realtà locali, a cura di Francesca Poli e Marina Malossi di AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile). Sarà presente anche l’assessore all’Urbanistica Michele Zanelli.