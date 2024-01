Imola, il sindaco incontra il questore: “Abbiamo ragionato su sicurezza urbana e grandi eventi”

Un “colloquio di conoscenza e approfondimento sulle priorità legate al nostro territorio, agli investimenti che stiamo mettendo in campo e ai futuri appuntamenti internazionali che interesseranno la città”. Così il sindaco di Imola Marco Panieri sintetizza l’incontro di questa mattina con il nuovo questore di Bologna Antonio Sbordone, ricevuto in municipio dal primo cittadino per “una breve visita al palazzo” e appunto per un colloquio sulle priorità in materia di sicurezza, a cui hanno partecipato anche il dirigente del commissariato imolese Luciano Di Prisco e i suoi collaboratori. In particolare, dettaglia Panieri, “abbiamo ragionato sulla sicurezza urbana e percepita, la prossimità dei servizi e la gestione dei grandi eventi, e abbiamo convenuto modalità di lavoro e di confronto costante che ci vedranno, ognuno nel proprio ruolo, collaborare nell’interesse dei territori a noi affidati”.