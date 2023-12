Imola, il ponte dell’Immacolata continua con “Be in Wonderland”

Dopo la celebrazione religiosa della Festa dell’Immacolata, che ieri in piazza Matteotti ha visto la benedizione del vescovo Giovanni Mosciatti che nell’occasione ha pregato la Vergine Maria per la pace, e i vigili del fuoco hanno deposto un mazzo di fiori alla statua della Madonna sul frontone di palazzo comunale, continuano gli appuntamenti di «Be in Wonderland-Vivi la magia del Natale», il programma di iniziative che per tutti i weekend di dicembre valorizzerà i centri storici dei dieci Comuni del circondario.

A Imola, oggi, lungo le vie e le piazze del centro storico, a partire dalle ore 17, intrattenimento musicale con le allieve e gli allievi della Nuova Scuola di musica Vassura Baroncini. Domani, invece, sempre nel cuore della città, dalle 16.30 alle 18.30 spazio a White Unicorns, uno stuolo impressionante di gloriosi Unicorni e un’animazione che prevede momenti coreografati, musica e atmosfere magiche. Imolesi e non anche oggi, dalle 17 in poi, potranno usfruire della sosta gratis nei cinque parcheggi a sbarre di Area Blu.