Imola, il parco di Casalfiumanese è una palestra per tutti a cielo aperto

Una palestra a cielo aperto è pronta ad “aprire” al parco di via Luca Ghini a Casalfiumanese. Il Comune, da sempre molto attento al benessere e alla salute dei propri cittadini, ha così deciso nei mesi scorsi di aderire al progetto denominato “Sport di Tutti-Parchi”. Ideato da Sport e Salute Spa, la società dello Stato nata per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, e promosso assieme ad Anci (Associazione nazionale comuni italiani), punta alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L’inaugurazione della palestra a cielo aperto si terrà domani, dalle ore 15.30, alla presenza della sindaca Beatrice Poli, dell’assessore allo Sport Filippo Vega, della coordinatrice del Progetto di Sport e Salute Spa Antonella Luminosi e della presidente dell’associazione Z. Fitness Valentina Monducci. Assieme a loro non mancheranno i testimonial sportivi, gli alfieri azzurri dell’Imolanuoto Simone Cerasuolo e Federico Poggio e l’ex olimpionica di ginnastica artistica, l’imolese Carlotta Giovannini.

L’area attrezzata digitalizzata del parco di via Luca Ghini - in rete con tutte le altre già presenti sul territorio nazionale - sarà quindi un luogo perfetto per stare insieme e per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo installato, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento attraverso un semplice QRCode, potendo così fare attività fisica nel verde per rigenerare corpo e mente. Il Comune ha dato in adozione la palestra a cielo aperto all’associazione Z. Fitness di Casalfiumanese che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età, gestendo tempo e spazio a favore delle altre realtà del territorio. Il tutto senza però dimenticare l’utilizzo aperto a chiunque voglia fare esercizio fisico o rimettersi in forma.

Dopo il taglio del nastro, l’attività dimostrativa per spiegare il funzionamento del QR Code, a cui seguiranno le attività pratiche con i ragazzi delle scuole.