Imola, il giorno della maturità tra Ungaretti e Pirandello

Un giorno speciale a Imola e in tutto il nostro Paese, da questa mattina al via gli esami per oltre 500mila studenti in tutta Italia. Ecco le tracce: l’Elogio dell’Imperfezione’ di Rita Levi Montalcini; la poesia Pellegrinaggio, dalla raccolta vita d’un uomo di Ungaretti; un brano da Quaderni di Serafino Gubbio Operatore di Pirandello; un testo argomentativo sull’Europa e le guerre partendo da ‘Storia d’Europa’ di Giuseppe Galasso, un invito alla riflessione sull’uso dell’atomica; un testo sul valore del patrimonio artistico e culturale; una traccia che esplora il tema del silenzio; le nuove forme di comunicazione online.

Valditara: “tracce interessanti e abbordabili”

Ai microfoni di Rtl e di SkyTg24, il ministro Valditara ha detto: “Avrei scelto una traccia storica, dato che mi piace molto. Non posso commentarle però perché il ministero ha deciso di attendere le 14 prima di comunicarle ufficialmente. Posso dire che sono tracce interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati”. “I ragazzi devono, prima di scrivere, riflettere, usare la brutta copia per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti, cercando soprattutto di cogliere il significato profondo delle tracce”. “Lo stress è il nemico peggiore per una buona riuscita dell’esame. Devono dimostrare di aver compreso il senso di quello che hanno studiato in questi anni”.