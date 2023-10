Imola, il “concerto baratto” è un successo: 17 quintali di prodotti in beneficenza

Una platea gremita al Teatro dell’Osservanza di Imola la sera di venerdì scorso ha partecipato a un importante progetto di solidarietà per la comunità, il concerto Baratto del Maestro Maurizio Mastrini, donando tantissimi prodotti di prima necessità che saranno distribuiti alle 400 famiglie in disagio economico seguite da No Sprechi OdV. Un pubblico molto attento e generoso anche con gli applausi scroscianti al pianista Mastrini che come sempre, oltre alla sua musica, ha donato la sua umanità, ma anche grande simpatia, interagendo con gli spettatori in più di un momento. “Sono rimasto veramente sorpreso della grande generosità della gente imolese, non mi sarei aspettato questo record di 17 quintali di prodotti raccolti. Sono fiero per tutto questo e ho grande ammirazione per l’azienda TeaPak Srl SB e per l’associazione No Sprechi OdV e tutti i suoi volontari” dichiara il Maestro Maurizio Mastrini.

Il concerto baratto

Il “Concerto Baratto” è un concerto solidale, al pubblico non viene chiesto di acquistare un biglietto ma di portare, in dono, prodotti di prima necessità che vengono raccolti e donato a chi è in condizione di disagio economico.

Il progetto Baratto nasce nel 2015 da un’idea del Maestro Mastrini che ha realizzato un tour dedicato portando la sua musica in diverse città italiane e raccogliendo circa 117 quintali di beni prima necessità poi devoluti in beneficenza.