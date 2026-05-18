Imola, il Comune ha cominciato ad abbattere oggi, senza preavviso, anche i pini di via Montanara entro sabato ne segherà 27

Mentre si sta ancora discutendo delle centinaia di tagli di alberi sul lungofiume, oggi il Comune, senza preavviso, ha cominciato a tagliare i pini su via Montanara. Da oggi a sabato 23 maggio prossimo ne segherà 27. La motivazione è quella solita: «per ragioni di sicurezza», benché le piante a occhio nudo sembrassero perfettamente in forma, ma soprattutto il motivo è da ricercare nella seconda parte della motivazione: «perché incompatibili con il nuovo progetto di riqualificazione dell’area». Sempre il Comune fa sapere in una nota stringatissima: «L’intervento prevede, nel prossimo autunno, la messa a dimora di 51 nuovi alberi di Zelkova carpinifoglia, che formeranno un viale alberato continuo tra via Punta e via Pratella. Il nuovo impianto arboreo sarà inoltre dotato di un sistema di irrigazione suddiviso in settori, per garantire una migliore gestione e cura delle alberature nel tempo».