Imola, il Comune: “Confini del centro abitato ampliati per motivi di sicurezza stradale”

La discussione prevista per giovedì in consiglio comunale sulla delibera che propone l’autorizzazione al nuovo impianto di autolavaggio all’interno della stazione di servizio Conad in via Emilia ponente, con contestuale modifica dei confini del centro abitato verso la frazione del Piratello e modifica dei limiti di velocità abbassati da 70 a 50 km orari, si annuncia calda.

I dubbi dell’opposizione

In corso di commissione, lunedì, oltre alle domande del consigliere della Lista Cappello sui limiti di velocità e sull’opportunità di spostare il velox in ingresso da Bologna verso Imola prima del Piratello, sono emersi anche altri dubbi. La consigliera del Gruppo misto Rebecca Chiarini, in particolare, ha insistito per conoscere i motivi dell’ampliamento del perimetro urbano e se vi fossero state rilevazioni precise rispetto ai parametri di sicurezza, dal momento che proprio di esigenze di sicurezza stradale avevano parlato l’assessore Michele Zanelli e i tecnici spiegando che l’interlocuzione con Anas era stata avviata prima e indipendentemente dalle procedure riguardanti l’ampliamento della stazione di servizio. Su questo aspetto è tornato anche il leghista Daniele Marchetti: «La vicenda solleva questioni significative che vanno oltre la mera riduzione del limite di velocità da 70 a 50 chilometri orari. È necessario capire infatti se le motivazioni dietro allo spostamento dei confini siano diverse da quelle ufficialmente dichiarate. Precedentemente infatti, non sarebbe stato possibile aprire un autolavaggio presso il distributore di carburanti situato in quel tratto di via Emilia ponente. Tuttavia, lo spostamento dei confini permetterebbe l’apertura di tale impianto. Sorge quindi il dubbio che le ragioni legate alla sicurezza stradale siano secondarie, e che la modifica sia principalmente mirata a soddisfare le richieste di un’attività economica. Se così fosse, ciò potrebbe innescare un processo pericoloso, aprendo la strada a future modifiche urbanistiche dettate dalle esigenze di singoli attori territoriali che, per carità, sono tutte legittime, ma che non possono sempre trovare accoglimento da parte della pubblica amministrazione magari con un occhio di riguardo». Per questo Marchetti chiede di sospendere la discussione dell’oggetto e fornire maggiori e più trasparenti informazioni.

La giunta

La giunta, nel frattempo, ieri ha ribadito con una nota quanto detto in commissione rispetto alla sicurezza aggiungendo però dettagli che in quella sede non erano stati riferiti in risposta alle stesse domande dei consiglieri. «Lo spostamento del cartello di centro abitato in località Piratello dall’attuale posizione in direzione Imola nasce dalla volontà del Comune di intervenire per la messa in sicurezza del tratto di via Emilia in località Piratello. Il Comune, nell’autunno del 2021, a seguito di alcune segnalazioni, ha chiesto ad Area Blu di verificare l’opportunità di intervenire sugli attuali limiti di velocità, proponendo l’abbassamento da 70 Km/h a 50 Km/h -dice il Comune -. Dall’analisi di Area Blu sull’incidentalità 2016-2020 in quel tratto di strada, emerge un numero non trascurabile di casi, con 14 incidenti all’interno del suddetto centro abitato. Nella maggior parte dei casi, si tratta di tamponamenti localizzati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, con ogni probabilità connesse alla presenza del cimitero e del Santuario della Beata Vergine del Piratello. Pertanto il Comune, in data 21/9/2021, ha chiesto ad Anas, in quanto di sua competenza, di ridurre il limite di velocità». Per abbassare il limite di velocità da 70km/h a 50km/h è stato istituito il centro abitato in località Piratello. «Nella definizione del limite di tale centro abitato in direzione Imola, nel rispetto di quanto recita l’art. 5 c. 4 del Codice della Strada, vista l’esigua distanza tra i due centri abitati (Imola e Piratello), “insufficiente per avere un duplice cambiamento di comportamento da parte dell’utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località”», riassume il Comune che con Anas ha firmato un accordo a ottobre 2023, aggiungendo così qualche elemento che in commissione non era stato esplicitato. La nota del Comune smentisce anche quanto riferito in commissione dallo stesso assessore e cioè che i costi di manutenzione del nuovo tratto di strada urbana passerebbero al Comune stesso, nell’accordo «è disciplinata anche la gestione e manutenzione del piano viabile, che resta in capo ad Anas». Il nuovo limite dei 50 Km/orari, potrà entrare in vigore solo dopo la modifica della segnaletica che dovrebbe avvenire entro il 2024.