Imola, il Carnevale dei Fantaveicoli torna domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio torna a Imola la manifestazione più allegra, divertente e coinvolgente dell’anno il Carnevale dei Fantaveicoli. Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono da sempre alla base dei “fantaveicoli” imolesi.

I concorsi indetti per l’edizione 2026 del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono i seguenti:

1) Fantaveicoli: a. Fantaveicoli; b. Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado)

2) Gruppi mascherati: a. Gruppi Mascherati; b. Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado).

3) Mascherine e biciclette (0-14 anni)

La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc, tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Le giurie, nominate per tutti i concorsi in oggetto, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green!

Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro il 5 febbraio 2026.

Tutte le informazioni, il regolamento e i moduli per iscriversi ai concorsi sono disponibili sul sito del Comune di Imola all’indirizzo: www.comune.imola.bo.it/fantaveicoli

Informazioni: Comune di Imola Servizio Attività culturali via Cavour, 84 – Imola tel. 0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it