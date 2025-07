Imola, il Cai dona materiale per escursionismo alla comunità “Il Sorriso”

La sezione di Imola del Club Alpino Italiano conferma il proprio impegno nei confronti della Cooperativa sociale “Il Sorriso” – Comunità terapeutica residenziale per il recupero di soggetti affetti da dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol.

Mercoledì 16 luglio infatti, in occasione di un incontro organizzato appositamente, il Cai Imola ha donato zaini, scarponi, borracce, bastoncini coi quali equipaggiare i ragazzi della Comunità in occasione delle uscite di “Montagnaterapia” che, per il sesto anno consecutivo, l’associazione imolese promuove nell’ambito dei programmi terapeutici per il recupero dalle tossicodipendenze.

La consegna delle attrezzature da parte del Presidente del CAI Imola Ivano Cobalto è avvenuta alla presenza dell’Assessora al welfare del Comune di Imola Daniela Spadoni, a testimoniare l’immancabile sostegno dell’Amministrazione comunale. Presente inoltre il Dott. Francesco Grassi, responsabile rapporti istituzionali della Comunità “Il Sorriso”, il referente sezionale per le attività di accompagnamento solidale Paolo Mainetti, ospiti ed operatori de “Il Sorriso” e soci del Cai Imola coinvolti nel progetto.