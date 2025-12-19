Imola, il 6 gennaio tornano le Befane del Club Alpino Italiano

Quella delle Befane del Club Alpino italiano (CAI) sezione di Imola è diventata una tradizione apprezzata e anche in occasione di queste festività l’associazione imolese, in collaborazione con il Comune di Imola, farà scendere le proprie “Befane” dal palazzo comunale.

La discesa sarà il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio 2026, dalle 15,30 in Piazza Matteotti.

La discesa dalla facciata del palazzo comunale delle Befane – tutte abili arrampicatrici e arrampicatori del sodalizio – con la conseguente distribuzione delle tradizionali calze, è un evento sempre molto gradito che attira un folto pubblico ed anche quest’anno non mancherà di ripetere il successo delle precedenti edizioni, allietando bambini ed adulti.